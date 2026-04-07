Беглов анонсировал запуск всех автозаводов в Петербурге в 2026 году

Беглов сообщил о запуске всех автозаводов в Петербурге в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беглов заявил, что все автозаводы в Петербурге, покинутые иностранными компаниями, будут перезапущены в 2026 году, передает РИА «Новости». По его словам, в список входит и бывшая площадка Toyota в Шушарах.

Беглов отметил, что уже возобновили работу два завода: «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшей площадке Nissan и «Автозавод АГР» на территории бывшего предприятия Hyundai. Он подчеркнул, что потенциал города в автомобильной промышленности сейчас максимально востребован страной.

Губернатор также добавил, что власти Петербурга совместно с правительством России поэтапно запускают производства на всех площадках, оставленных иностранными концернами после начала спецоперации на Украине. Для этого применяются наиболее эффективные инструменты, подчеркнул Беглов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о запуске в 2026 году бывших заводов Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области.

Минпромторг заявил о завершении в 2026 году перезагрузки двух последних из 13 автозаводов России.

Ранее в бизнес-кругах региона сообщили о возобновлении в начале 2026 года выпуска автомобилей на площадке бывшего завода General Motors в Петербурге.