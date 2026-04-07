Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация «Чеченская республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 её подразделений в 14 странах Европы признаны террористическими и полностью запрещены на территории России, передает РИА «Новости». Такое решение принял Шейх-Мансуровский районный суд Грозного на основании материалов, собранных ФСБ совместно с Генпрокуратурой.

ЧРИ была создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года организацию возглавляет Ахмед Закаев, который находится в международном розыске по обвинениям в террористической деятельности и, как уточняет ФСБ, скрывается в Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Русофобы» представили обновленный список русофобов с Ахмедом Закаевым как террористом и президентом сепаратистского движения «Чеченская Республика Ичкерия».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил лидеров террористического сообщества «независимой Чеченской Республики Ичкерия» к срокам 19 и 20 лет лишения свободы.



