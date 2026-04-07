Россиянку из мошеннического кол-центра в Мьянме передали дипломатам

Россиянку из кол-центра на границе Мьянмы передали посольству

Tекст: Мария Иванова

Россиянка, освобожденная из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы у границы с Таиландом, была передана дипломатам российского посольства в Таиланде, передает РИА «Новости». Над ее освобождением работали российские дипломаты в Мьянме и Таиланде, а также правоохранительные органы обеих стран.

В посольстве сообщили: «Россиянка Ольга П., освобожденная из колл-центра на сопредельной с Таиландом территории Мьянмы, передана нашим дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы». Там уточнили, что передача прошла на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов.

После оформления необходимых процедур Ольга П. в сопровождении российских дипломатов направилась в Бангкок. Оттуда она вылетит на родину.

Ранее посольство России сообщило о предстоящем отправлении освобожденной из кол-центра в Мьянме гражданки России в Таиланд для репатриации на родину.

МИД России в конце прошлого года сообщил о мерах по освобождению других похищенных россиян, удерживаемых в нелегальных колл-центрах Мьянмы.