Сеул сообщил о прогрессе в отношениях с Пхеньяном после инцидента с дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство объединения Республики Корея заявило о значительном прогрессе в отношениях с КНДР после того, как Пхеньян быстро отреагировал на извинения президента Ли Чжэ Мёна за запуск дронов, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что быстрая коммуникация между сторонами может свидетельствовать о возможном движении к мирному сосуществованию на Корейском полуострове.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён ранее принес извинения Пхеньяну за инцидент с дронами, подчеркнув, что они были запущены частными лицами, а не государством. Через 10 часов на это ответила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, заявив, что Ким Чен Ын назвал поступок президента «поступком великодушного человека».

В министерстве объединения указали, что оперативная реакция позволила быстро подтвердить стремление обеих сторон остановить действия, которые могут провоцировать военную напряженность. Однако Ким Ё Чжон предупредила, что новые провокации приведут к серьезным последствиям для Республики Корея.

Военные КНДР в январе обвинили Сеул в нарушении воздушного пространства, но вооружённые силы Республики Корея отвергли это. Позже выяснилось, что дроны были запущены аспирантом для измерения радиационного фона на ядерных объектах КНДР.

Ли Чжэ Мён особо отметил, что правительство не причастно к этим инцидентам. В министерстве объединения подчеркнули, что у обеих сторон нет причин поддерживать конфронтацию, так как она невыгодна ни одной из них.

Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил извинения южнокорейского президента, назвав их проявлением честности и великодушия.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула «относительно разумным решением», но предупредила о жестком ответе в случае новых провокаций с дронами.