Карякин сообщил о новых требованиях FIA к российским гонщикам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Карякин рассказал, что Международная автомобильная федерация требует от российских гонщиков публичного выражения солидарности народу Украины для допуска на ралли «Дакар» и другие соревнования, передает ТАСС. Он сообщил, что в новом письме от FIA условия участия стали более жесткими: теперь российских пилотов могут снять с гонки без объяснения причин даже после уплаты взносов. Он добавил, что ранее после общения с президентом FIA рассчитывал выступить на Кубке мира, но новые требования сделали это невозможным.

Карякин сообщил, что готов отправиться на международные соревнования только в случае отмены этих условий. По его словам, сейчас для допуска требуется не только выступать под нейтральным флагом, но и подписывать специальные документы с ограничениями. Уже в 2022 году FIA ввела правило участия только под нейтральным флагом и с дополнительными обязательствами для российских и белорусских гонщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, команда «КамАЗ-мастер» снялась с ралли «Дакар» из-за отказа осудить спецоперацию на Украине.

Международная федерация гимнастики по рекомендации МОК издала специальные правила участия нейтральных российских спортсменов с критериями, включающими отсутствие поддержки спецоперации.

Международный олимпийский комитет заявил о намерении не требовать от российских и белорусских спортсменов подписания бумаг с осуждением спецоперации.