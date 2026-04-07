Бишкек запросил увеличение беспошлинных поставок ГСМ из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Амангельдиев сообщил, что Бишкек рассчитывает на положительное решение Москвы по вопросу увеличения объемов беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает ТАСС. Он добавил, что республика ежегодно формирует и пересматривает индикативные балансы поставок совместно с российскими коллегами. Он подчеркнул: «В принципе, учитывая наш стратегический характер партнерства и союзнический характер нашего партнерства, Россия нам всегда в этом помогает, поддерживает».

Амангельдиев уточнил, что на следующий год Киргизия запрашивает 1,3 млн тонн ГСМ. Это на 100 тыс. тонн больше, чем предусмотрено действующими двусторонними соглашениями, по которым Россия ежегодно поставляет 1,2 млн тонн топлива без пошлин.

По словам зампреда кабмина, власти Киргизии принимают меры для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и сдерживания роста цен. Министерство энергетики Киргизии ранее также подтвердило, что республика обратилась к России с просьбой об увеличении объемов поставок ГСМ по льготной ставке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обеспечивает Киргизию бензином и дизельным топливом на льготных условиях без экспортной пошлины.

