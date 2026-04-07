Подросток напал с ножом на учителя у школы в Добрянке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сегодня утром у входа в школу №5 в Добрянке произошёл инцидент – 17-летний подросток напал с ножом на учителя, сообщил Махонин в MAX. По его словам, педагог получила тяжелые ранения, её состояние оценивается как крайне тяжелое. Женщина госпитализирована, врачи сейчас борются за её жизнь.

Из Перми в Добрянку направили бригаду санитарной авиации, в которую включены врачи разных специализаций для оказания экстренной помощи пострадавшей. «Делаем все возможное», – подчеркнул Махонин в своем сообщении.

Нападавший подросток задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы, выясняются обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ города Александровск в Пермском крае семиклассник с ножом напал на своего сверстника.

В Красноярском крае школьница с ножом атаковала другую школьницу.

В этой же красноярской школе учитель физкультуры Александр Лазаренко обезвредил нападавшую и уговорил ее добровольно отдать нож.