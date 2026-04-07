Баканов заявил о сохранении сотрудничества Роскосмоса с НАСА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Баканов рассказал, что Роскосмос намерен продолжать сотрудничество с США в рамках проекта Российской орбитальной станции, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не планирует полностью ограничивать взаимодействие с американскими коллегами. Он отметил, что возможен обмен технологиями и опытом между странами.

«Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы – к ним, они – к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт. Это же все дискуссионно. Но закрываться точно не хотелось бы ни от кого. Такой задачи нет», – заявил Баканов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о сохранении всех ключевых направлений космического взаимодействия России и США, включая участие в МКС до 2028 года.

В НАСА заявили о надежде на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга.