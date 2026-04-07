Минск заявил о тесном сотрудничестве с Россией по делу о геноциде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шикунец заявил, что Минск наиболее эффективно взаимодействует с Россией в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР, передает РИА «Новости». Он отметил, что с российской стороной сотрудничество является наиболее тесным и плодотворным.

Шикунец напомнил, что в апреле 2022 года генпрокуратуры Белоруссии и России создали рабочую группу для установления обстоятельств геноцида советского народа, а в июне 2022 года совместно со Следственным комитетом России была сформирована международная следственно-оперативная группа. Эти меры приняли, учитывая расследование аналогичного дела в России, чтобы объединить усилия, создать условия для обмена информацией и организовать упрощенное взаимодействие, в том числе при проведении процессуальных действий.

В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Тогда отмечалось, что Минск поднимет вопрос о выдаче живых военных преступников для открытого суда на территории республики. В генпрокуратуре также анонсировали рассмотрение дел против карателей, в том числе уже умерших, но избежавших наказания при жизни.

Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры шести карателям, действовавшим на белорусской территории в годы войны, однако все приговоры были вынесены без назначения наказания из-за смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Верховный суд Белоруссии признал умершего офицера СС Зиглинга виновным в геноциде за карательные операции и массовые убийства мирных жителей на территории республики.

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд дело литовского коллаборанта Антанаса Гецявичюса, обвиняемого в гибели не менее 6 012 мирных жителей в Минске и Минской области.