Россия увеличила импорт хмеля из США до 15-летнего максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия существенно нарастила закупки хмельного экстракта из США, сообщает РИА «Новости». В феврале 2026 года в страну было ввезено экстракта на сумму 819,3 тыс. долларов, что стало рекордом с июня 2011 года, когда объем закупок достигал 968,1 тыс. долларов.

В феврале прошлого года поставок данного сырья из США не фиксировалось. За указанный период Россия заняла седьмое место среди всех покупателей американского хмельного экстракта, заняв 5,5% в общем объеме экспорта из США.

Лидерами по закупкам стали Мексика, Бельгия и Бразилия, их доля составила 18,4%, 12,7% и 8,6% соответственно. Хмельный экстракт широко используется для производства пива и других напитков.

Ранее США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.



