То Лам избран президентом Вьетнама

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам был избран президентом страны на сессии Национального собрания, передает РИА «Новости» со ссылкой на вьетнамское государственное агентство VNA.

«Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищ То Лам избран президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2026 – 2031 годов», – сообщает агентство. Таким образом, То Лам будет занимать высший государственный пост в течение следующих пяти лет.

Согласно конституции Вьетнама, выборы президента проходят при голосовании депутатов Национального собрания на первой сессии нового созыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новым генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама был избран президент страны То Лам.

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПВ и подтвердил настрой на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом.

Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг как специальный посланник То Лама провел встречу с Владимиром Путиным в Кремле после его переизбрания генсеком КПВ.