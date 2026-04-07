Глава Роскачества назвал портящие вкус вина продукты

Глава Роскачества Протасов назвал продукты, портящие вкус вина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Протасов сообщил, что некоторые продукты могут негативно повлиять на вкус вина, передает РИА «Новости». Он рассказал, что блюда с острыми соусами и уксусом, а также овощи вроде артишоков, спаржи и брокколи, чеснок, сладкие блюда, шоколад и фрукты могут «перебивать» вкус вина, делая его менее выразительным.

Протасов объяснил: чтобы избежать неудачных сочетаний, стоит учитывать несколько простых правил. Вино должно быть слаще блюда, иначе оно покажется более кислым; насыщенные блюда требуют таких же насыщенных вин, а кислые блюда лучше сочетаются с кислотными винами. Соль в еде помогает смягчить кислотность вина и подчеркнуть его фруктовые ноты.

Он напомнил, что правило «красное – к мясу, белое – к рыбе» остается актуальным, но не стоит ограничивать себя только этим подходом. Легкие красные вина могут хорошо сочетаться с рыбой с плотной структурой, например, с тунцом или скумбрией, а к мясу иногда подходят выдержанные белые вина.

Глава Роскачества призвал не бояться экспериментировать и доверять своему вкусу. По его словам, даже неожиданное сочетание вина и блюда может стать вашим любимым.

