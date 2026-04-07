Япония расширила участие гражданских фирм в производстве вооружений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правящая Либерально-демократическая партия Японии планирует привлечь гражданские компании к разработке и производству вооружений, передает ТАСС. Об этом стало известно на заседании Исследовательского совета ЛДП по вопросам обеспечения безопасности, где речь шла о создании боевых ракет с дальностью от двух до шести тысяч километров и более.

Как отмечает агентство, в Японии хотят максимально использовать гражданские технологии, чтобы повысить потенциал страны для длительного ведения боевых действий. Особое внимание уделяется развитию дронов, робототехнических систем с искусственным интеллектом, а также организации выпуска компонентов для военных самолетов на гражданских заводах.

Правительство страны также рассматривает вариант национализации предприятий, производящих боеприпасы и вооружения, чтобы увеличить объем выпуска и обеспечить прямое финансирование из бюджета. Однако есть предложения оставить управление такими производствами в руках частного бизнеса.

В стране до недавнего времени существовал строгий запрет на экспорт вооружений, и он до сих пор практически сохраняется. В результате военная продукция выпускается малыми партиями, что приводит к высокой себестоимости и снижает рентабельность, из-за чего многие компании покидают рынок вооружений.

Министерство обороны Японии выражает обеспокоенность возможным дефицитом боеприпасов. По информации издания «Никкэй», текущих запасов хватит не более чем на два месяца интенсивных боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о создании многослойной системы обороны побережья с применением беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развертывание Японией дальнобойных ракетных комплексов частью опасного курса на ремилитаризацию.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытых дискуссиях в Японии по пересмотру неядерного статуса и наращиванию военного потенциала, включая развитие дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.