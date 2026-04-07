Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»

Tекст: Катерина Туманова

В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

«В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги: в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.