Свыше 300 компаний в приграничной Финляндии обанкротилось за год

Tекст: Алексей Дегтярёв

С апреля 2025 года там подали заявления о банкротстве порядка 315 фирм, главным образом в гостинично-ресторанной сфере и строительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику ресурса.

Ранее после одностороннего закрытия границы сообщалось о нарастающих экономических проблемах в городах, зависящих от туристического потока.

В области Кюменлааксо обанкротилось 45 компаний, больше всего в гостинично-ресторанном секторе, строительстве, оптовой и розничной торговле. В Южной Карелии закрылись 34 фирмы, также в основном занятые гостиничным бизнесом и стройкой. В Северной Карелии зарегистрировано 79 банкротств, значительная их часть пришлась на торговлю, строительный сектор и рынок недвижимости.

В Кайнуу за год насчитали 25 банкротств, преимущественно в сфере административных и вспомогательных услуг. В Северной Остроботнии обанкротилось более 90 компаний, особенно в строительстве, оптовой и розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. В Лапландии признаны банкротами 40 предприятий, где основной удар также пришёлся на строительную отрасль.

В январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, являвшийся максимальным показателем за 29 лет. Экономика юго-восточной Финляндии оказалась на грани коллапса из-за прекращения поставок российского леса и исчезновения туризма из России.