В «Мошеловке» предупредили о фейковых рассылках дачникам

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя», – рассказали там РИА «Новости».

В «Мошеловке» подчеркнули, что апрель считается временем активизации аферистов, действующих в соответствии с мошенническими схемами, ориентированными на дачников, так как совпадает с началом дачного сезона, подготовкой к майским праздникам, декларационной кампанией, сезонными проверками газового оборудования и бронированием билетов.

Это создает идеальную среду для аферистов. Эксперты советуют проверять всю информацию о взносах напрямую у председателя СНТ и не доверять сообщениям в мессенджерах или по СМС.

