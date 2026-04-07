Росавиация предупредила о возможных коррективах в аэропорту Калининграда

Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из водоворота

Tекст: Валерия Городецкая

Пострадавшая Лейла рассказала, что инцидент произошел утром 28 марта, когда она ехала из Грозного в Дагестан через село Новый Хушет, передает телеканал «360». Потеряв управление на дороге, машина оказалась в водовороте, и внутрь салона начала поступать вода.

Лейла отмечает, что не смогла бы выбраться из машины с детьми. «Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи», – сказала женщина. Связаться со спасателями ей не удавалось около получаса, после чего еще 20 минут она и дети провели в ловушке – началась паника, а одному из сыновей, недавно перенесшему операцию на сердце, стало особенно плохо.

Спаситель заметил семью только после того, как старший сын Лейлы смог протереть стекло в багажнике. Мужчина по очереди вытащил всех детей через люк в крыше автомобиля, а саму Лейлу удалось отбуксировать спустя полчаса. После спасения он отвел семью к себе домой, где их обогрели и снабдили чистой одеждой.

«Дома нас согрели, дали одежду, его жена все перестирала. Этих людей Всевышний послал нам. Если бы не они, 28-е число для нас было бы концом», – отметила Лейла. Она добавила, что мужчина отказался брать деньги за помощь, а ее муж сейчас служит в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в Дербентском районе Дагестана обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане.