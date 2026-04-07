    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    7 апреля 2026, 01:40 • Новости дня

    Поляки продемонстрировали в соцсетях рост симпатий к Путину

    Mysl Polska отметила внезапные симпатии поляков к президенту России

    Tекст: Катерина Туманова

    Польский политик Януш Корвин-Микке провел в соцсетях опрос, кто из мировых политиков больше нравится его землякам: президент России Владимир Путин или его американский коллега Дональд Трамп, итоги показали, что в Польше сильно изменились прежде антироссийские настроения.

    «Да, эти изменения настроений я зафиксировал по результатам опроса совершенно нерепрезентативной выборки людей – тех, что заглядывают на страничку Корвина-Микке. Но я думаю, что прежние пропорции – 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности – сегодня действительно сильно изменились», – пишет он в материале для Mysl Polska.

    По его словам, в его опросе довольно быстро вырвался вперед со счетом примерно 2:1 российский президент Путин. Тогда проголосовало около 3 тыс. человек. Через несколько часов дистанция между соперниками сократилась до минимума: 51% за Путина и 49% за Трампа.

    «Вскоре количество проголосовавших достигло примерно 5 тыс. человек. Голосование завершилось с результатом 55% против 45%. То есть последние проголосовавшие опять голосовали за Путина в той же пропорции 2:1», – отметил политик.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    4 апреля 2026, 17:53 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США

    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана есть только 48 часов для заключения сделки с Вашингтоном или открытия Ормузского пролива, иначе их ждет «ад».

    У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.

    «Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.

    Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».

    Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    6 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

    «Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – сказал Трамп журналистами.

    Кроме того, он припомнил странам НАТО нежелание оказывать помощь США в конфликте с Ираном. «Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

    Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

    Ранее на фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер называл себя спасителем НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


    4 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    NYT: Плененный пилот F-15 может стать для Ирана рычагом давления на США

    Возможный захват одного из пилотов американского истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана, может обернуться для Вашингтона новым крупным кризисом с заложниками и дать Тегерану дополнительный рычаг давления на США, считают американские СМИ.

    Как пишет The New York Times, поисковая операция в районе падения самолета продолжается второй день: одного члена экипажа уже эвакуировали, судьба второго по-прежнему неизвестна, и его одновременно пытаются обнаружить и американские, и иранские военные.

    NYT проводит прямую параллель с иранским кризисом с заложниками 1979–1981 годов, когда в захваченном посольстве США в Тегеране десятки американских дипломатов провели в неволе 444 дня, а попытка их силового освобождения завершилась провалом и стала одним из самых болезненных эпизодов новейшей истории Соединенных Штатов. Именно тогда, пишет газета, была заложена долговременная основа взаимной враждебности между Вашингтоном и Тегераном, которая сохраняется почти полвека.

    Издание напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп много лет резко критиковал действия Джимми Картера во время того кризиса, называя его политику «жалкой», но теперь рискует столкнуться с очень похожим испытанием уже лично. Опрошенный NYT эксперт по Ирану из Немецкого института международных отношений Хамидреза Азизи считает, что в случае захвата пилота у Тегерана есть два главных сценария: сохранить факт его удержания в тайне и попытаться добиться закрытой сделки с США или же публично продемонстрировать пленного, используя ситуацию для унижения Америки и демонстрации «победы» внутри страны. По мнению Азизи, второй, показательный, вариант сейчас выглядит более вероятным.

    В любом случае, подчеркивает NYT, даже если пропавшего военного удастся благополучно эвакуировать, инцидент с F-15 уже показал, насколько рискованны операции над территорией противника, который, несмотря на удары по его ПВО, все еще способен сбивать американские самолеты и превращать их экипажи в инструмент политического торга.

    Ранее в США онлайн-тотализатор Polymarket раскритиковали за ставки на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    6 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.

    Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.

    «Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.

    Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».

    Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.

    Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США. Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    6 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Посольства Ирана в Африке высмеяли приказ Трампа открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольства Ирана в ЮАР и Зимбабве разыграли в соцсети сценку из постов на тему приказа американского президента Дональда Трампа немедленно открыть Ормузский пролив, иначе по истечении 48 часов США сотворят нечто ужасное.

    «Мы потеряли ключи», – написали иранские дипломаты в Зимбабве в соцсети Х.

    Иранское посольство в ЮАР продолжило шутку, написав в ответ коллегам из Зимбабве, что ключи спрятаны под цветочным горшком, но вход ими в Ормузский пролив открывают «только друзьям».

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива, написав в своей соцети о том, что по истечении 48 часов устроит в Иране День электростанций и День мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских». Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму». В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад».


    6 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Близкие Бутягина сообщили о решающей роли министра юстиции Польши в его экстрадиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окончательное решение по вопросу экстрадиции российского ученого Александра Бутягина, находящегося в следственном изоляторе Варшавы, будет принимать министр юстиции Польши, сообщили близкие археолога в соцсетях.

    Они подчеркнули, что польский суд определяет лишь, допустима ли экстрадиция с юридической точки зрения, передает ТАСС. «Польский суд решает только один вопрос – допустима ли экстрадиция с точки зрения закона. Окончательное решение о том, будет ли экстрадиция осуществлена, принимает министр юстиции Польши», – говорится в сообщении.

    Если апелляционный суд подтвердит ранее принятое решение первой инстанции, материалы дела будут переданы министру юстиции Польши, который и вынесет финальный вердикт.

    Напомним, в декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Бутягина по запросу Украины.

    Ранее окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию Бутягина на Украину. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    В Иране раскрыли две причины, влекущие Трампа к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Дмитриев отметил умение ЕС и Британии скрывать свой антитрампизм

    Tекст: Катерина Туманова

    ЕС и Британия долго держались, скрывая истинную антитрампистскую позицию ради украинской поддержки и преференций, что невозможно не восхититься, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания отчаянно скрывали, насколько они на самом деле настроены против [президента США Дональда] Трампа, так долго, как только могли, чтобы продолжать получать преференции и поддержку для Украины», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев продублировал свой пост от 22 января 2024 года с рейтингом американских политиков в ЕС/Британии, подписав «Это земля Байдена и Камалы».

    «В этом графике за 2024 год есть много различий между Камалой и Трампом. Предпочтения избирателей по странам. На противоположных сторонах спектра: в Дании было 96% сторонников Камалы, 4% – Трампа; в России было 22% сторонников Камалы, 78% – Трампа», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС. Против президентства Дональда Трампа восстал самый сложный враг –  Верховный суд США.


    7 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    РИА «Новости»: Пентагон намерен кратно увеличить расходы к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Пентагона предусматривают значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году, сказано в бюджетных документах США.

    Министерство войны США намерено увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году, согласно бюджетным документам. Общий объем запросов Пентагона составил 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее, передает РИА «Новости».

    Наиболее значительный рост зафиксирован в общеоборонных статьях, которые увеличились на 571% по сравнению с 2026 годом – с 15 до 101 млрд долларов.

    Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Основной причиной стал рост расходов на ракетное вооружение, который составил 360%, достигнув 36,6 млрд долларов.

    Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 млрд долларов, что на 45% больше, чем в текущем году. Финансирование кораблестроения увеличилось на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

    Военно-воздушные и Космические силы США ожидают бюджет в 101 млрд долларов, при этом расходы на космические силы выросли на 344% – до 19 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена». США применили устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в Иране. Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США.


