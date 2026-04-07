    7 апреля 2026, 00:10 • Новости дня

    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков

    В Рунете произошел массовый сбой

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи, государственных порталов и банковских сервисов, особенно это было заметно в крупных городах, что отразилось в данных портала Downdetector.

    Массовые жалобы на перебои с доступом к услугам были зафиксированы даже на сайтах Downdetector и «Сбой.рф» в Москве и нескольких регионах страны, сообщил M24.ru.

    Пользователи указывали на проблемы с операторами Т2 и «Ростелеком», при этом число обращений по «Ростелекому» достигло почти 1 600. Из Москвы поступило около 7% жалоб, из Московской области – 6%, из Самарской области – 14%, из Нижегородской – 3%, из Брянской – 2%. О сбоях в работе Т2 сообщили 25 человек.

    Кроме того, пользователи отметили трудности при работе с государственными порталами, включая «Госуслуги». Было зафиксировано более 100 обращений. Также отмечались жалобы на работу отдельных банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника. Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram.


    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, почти достигло 100, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские железные дороги объявили о проведении торгов по продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» с начальной ценой 280 млрд рублей.

    Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

    В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

    Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

    Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

    Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

    Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

    РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.

    6 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе, сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

    Как сообщили в ведомстве, сотрудниками были оперативно предприняты реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось, передает РБК.

    Инцидент был зафиксирован благодаря камерам видеонаблюдения. Имя погибшего не раскрывается в соответствии с законом о персональных данных.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.

    6 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках.

    Ему также назначен штраф в размере 400 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска.

    Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с представительской, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, сроком на десять лет.

    Ранее прокурор запросил для экс-главы Курской области 15 лет колонии. Смирнов заявил об отсутствии «жизненного ресурса» на 15 лет тюрьмы. Он признался в получении взяток.

    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    6 апреля 2026, 15:09 • Новости дня
    Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке
    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на персональные ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

    Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников, личности которых не раскрываются, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние месяцы количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза, а очередь на изготовление растянулась до лета.

    Самая простая модель убежища стоит 2 млн рублей и представляет собой стальную капсулу на двоих, которую заглубляют на пять метров. Премиальные варианты стартуют от 20 млн и включают полноценные подземные квартиры с железобетонными стенами, защитной плитой и запасами воды и дизеля до 10 тыс. литров.

    В таких убежищах можно оборудовать кухню, душ, зону отдыха, а также установить телевизор и игровую приставку. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрена возможность отправки сигнала SOS по закрытому каналу МЧС. При внешнем загрязнении воздуха система жизнеобеспечения работает автономно, как на космической станции, что позволяет семье провести под землей несколько месяцев.

    Компания-производитель отмечает, что места установки бункеров и имена клиентов не разглашаются по условиям договора. Отмечается, что подвал обычного дома не является надежным укрытием из-за вероятности прямого поражения и слабых перекрытий, а также опасности от инженерных коммуникаций.

    Строительство персонального бункера усложняется российским законом «О недрах», который запрещает частным лицам копать глубже пяти метров без специальной лицензии. За нарушение грозит ответственность и принудительный демонтаж. Самыми надежными считаются монолитные железобетонные убежища; уже слой земли в один-два метра обеспечивает защиту от взрывной волны и обломков.

    Ранее роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США.

    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    Шохин ответил о статусе вопроса про шестидневную рабочую неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос введения удлиненного рабочего дня и шестидневной недели в России сейчас не рассматривается, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Комментируя инициативу Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения экономической трансформации, Шохин отметил, что по стране фиксируется низкая безработица на уровне 2,1%, однако сохраняется проблема структурной безработицы.

    «У нас сейчас лежит закон в Госдуме о повышении гибкости на рынке труда, где мы снимаем ограничения на сверхурочные. Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», – цитирует Шохина ТАСС.

    Он сообщил, что на некоторых предприятиях внедряется четырехдневная рабочая неделя, в то время как в непрерывных производствах ощущается нехватка сотрудников.

    Шохин пояснил, что увеличение лимита сверхурочных позволит сотрудникам получать более высокую оплату: до 120 часов сверхурочные будут оплачиваться в полуторном размере, а с 120 до 240 часов – в двойном размере.

    «Людям это выгоднее, чем просто удлинение рабочего дня», – подчеркнул глава РСПП.

    По его словам, речь идет о возможности для работников подрабатывать на своем рабочем месте, а не искать временные подработки вне основной работы.

    7 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы помочь стране скорее выйти из кризиса. Предложение вызвало ряд дискуссий, к примеру, председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан. Дерипаска же в итоге лишь напомнил поговорку о работе и волке.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    6 апреля 2026, 02:35 • Новости дня
    Дипломаты назвали число россиян, пребывающих под арестом во Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Во Франции под арестом и под следствием находятся более 400 россиян, сообщили дипломаты российской дипмиссии в европейской стране.

    «В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», – сообщили в посольстве РИА «Новости».

    Напомним, в МИД предупредили, что спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу для «задержания в третьей стране и передачи в американскую юрисдикцию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина и выдали их США. В конце марта МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче США.

    6 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из водоворота
    Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из водоворота
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Дагестана спас женщину и четверых ее детей из попавшего в водоворот автомобиля.

    Пострадавшая Лейла рассказала, что инцидент произошел утром 28 марта, когда она ехала из Грозного в Дагестан через село Новый Хушет, передает телеканал «360». Потеряв управление на дороге, машина оказалась в водовороте, и внутрь салона начала поступать вода.

    Лейла отмечает, что не смогла бы выбраться из машины с детьми. «Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи», – сказала женщина. Связаться со спасателями ей не удавалось около получаса, после чего еще 20 минут она и дети провели в ловушке – началась паника, а одному из сыновей, недавно перенесшему операцию на сердце, стало особенно плохо.

    Спаситель заметил семью только после того, как старший сын Лейлы смог протереть стекло в багажнике. Мужчина по очереди вытащил всех детей через люк в крыше автомобиля, а саму Лейлу удалось отбуксировать спустя полчаса. После спасения он отвел семью к себе домой, где их обогрели и снабдили чистой одеждой.

    «Дома нас согрели, дали одежду, его жена все перестирала. Этих людей Всевышний послал нам. Если бы не они, 28-е число для нас было бы концом», – отметила Лейла. Она добавила, что мужчина отказался брать деньги за помощь, а ее муж сейчас служит в зоне специальной военной операции на Украине.

    Ранее в Дербентском районе Дагестана обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане.

    Главное
    Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ
    Военкор «Известий» Быковский получил ранение при обстреле Донецка ВСУ
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта
    Поставщик оружия по делу о теракте в «Крокусе» пытался дважды покончить с собой
    Умер основатель Diesel Гольдшмид
    Ученые: Человеческие глаза произошли от древнего ленивого одноглазого червя