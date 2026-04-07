Геолог «Алросы» рассказал, почему поиск алмазов сегодня – это вызов и удача

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня обнаружение новых месторождений – это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород», – рассказал РИА «Новости» главный геолог «Алросы».

Желонкин указал на то, что между глубиной и размером алмазов нет корреляции, так как крупные кристаллы могут залегать и близко к поверхности, и на большой глубине.

Он пояснил, что традиционные методы, такие как магнитная съемка, уже не дают результат, так как требуется комплексный подход. Желонкин заявил о необходимости использования нейросетей для анализа больших массивов данных и совершенствования геофизических методов.

Компания «Алроса» стала активно применять беспилотники для исследований и лидарного сканирования, что ускоряет геологоразведочные работы.

В начале года успешно завершился пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в геологоразведку, что позволило выявить новые закономерности расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне будут проведены буровые работы на участках, определенных с помощью ИИ, рассказал главный геолог.

в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета массой 468,3 карата. Размеры найденного алмаза достигли 56 на 54 на 22 мм. «Алроса» оставила крупнейший российский алмаз необработанным.

