    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня

    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    6 апреля 2026, 10:00 • Новости дня
    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму

    Командующий авиацией Северного флота Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко оказался среди погибших при падении транспортного Ан-26 в районе крымского села Куйбышево, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Среди погибших оказался командующий авиацией флота Александр Отрощенко, указал Чибис, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщало о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26 при плановом перелете над Крымом. Позднее ведомство заявило о гибели шести членов экипажа и 23 пассажиров. Чибис заявлял о гибели при крушении Ан-26 в Крыму военнослужащих Северного флота.

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 15:17 • Новости дня
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Brandon J. White

    Tекст: Ольга Иванова

    В операции по спасению пилота сбитого F-15E использовались вертолеты MH-6 Little Bird, которые доставили летчика на полевой аэродром, сообщают СМИ.

    В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».

    Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

    Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.

    В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.

    Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.

    Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    6 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    «Единая Россия» усилила помощь Дагестану

    «Единая Россия» усилила координацию помощи пострадавшим от непогоды в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» решила отложить окружной форум, чтобы сосредоточить силы на поддержке жителей Дагестана, пострадавших от непогоды.

    Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

    «Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.

    Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.

    Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.

    Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.

    6 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Поклонская раскрыла причины отказа от христианства
    Поклонская раскрыла причины отказа от христианства
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская объяснила, почему решила уйти от христианства, она подчеркнула, что смена религиозных взглядов была ее личным осознанным выбором.

    Поклонская рассказала о своем уходе из христианства в интервью Ксении Собчак, отрывок опубликован в Telegram-канале. По словам Поклонской, решение было принято самостоятельно, без какого-либо давления со стороны.

    Она отметила, что ее выбор стал результатом личного жизненного опыта и внутреннего убеждения. Поклонская подчеркнула, что хорошо знакома с христианством, так как прошла этот путь полностью.

    «Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» – сказала Поклонская. Она добавила, что каждый человек сам определяет свою духовную дорогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.

    Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции Кузбасса разыскивают 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о Герое России Асылханове.

    Полиция Кузбасса продолжает поиски 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и с тех пор не выходил на связь, передает ТАСС. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, речь идет о Герое России.

    В день исчезновения молодой человек был одет в черную кепку, черную куртку, штаны и кроссовки, с собой имел черную кожаную сумку и пакет. Особая примета – протез правой ноги. Рост Асылханова составляет 175 см, у него темные волосы и карие глаза.

    На данный момент, по данным ведомства, поиски результатов не принесли. В правоохранительных органах отметили, что все возможные ресурсы и силы брошены на поиски.

    Алексей Асылханов получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине, где уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и значительное число боевиков. В декабре 2024 года он был награжден Золотой Звездой, после ранения вернулся на родину и стал педагогом в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России рядовому Алексею Асылханову.

    Рядовой Алексей Асылханов получил высшую награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин в зоне специальной военной операции.

    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Rachaelanne Woodward

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    Роскосмос сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов

    Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов

    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, почти достигло 100, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

    RT: Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР и выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с запуском частных беспилотников на границе с КНДР, передает RT.

    По его словам, безрассудные действия отдельных лиц привели к возникновению ненужной военной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

    «Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», – заявил Ли Чжэ Мен в ходе комментария агентству Yonhap.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

    КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.

    6 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана

    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана Хаменеи

    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После сообщений о возможной гибели Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео, где он посещает штаб с данными ядерного центра в Димоне.

    Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».

    На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.

    Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.

    В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    6 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции пилотов F-15E, сбитого над территорией страны, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

    Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

    Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.

    Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    6 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения, сообщает Reuters.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

    По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

    Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

    Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

    В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

    На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

    Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

    В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».

    Главное
    Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ
    Военкор «Известий» Быковский получил ранение при обстреле Донецка ВСУ
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта
    Поставщик оружия по делу о теракте в «Крокусе» пытался дважды покончить с собой
    Умер основатель Diesel Гольдшмид
    Ученые: Человеческие глаза произошли от древнего ленивого одноглазого червя