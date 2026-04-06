MWM: США и Израиль потеряли 11 единиц авиатехники при спасении пилотов F-15

Tекст: Вера Басилая

Военное издание Military Watch Magazine рассказало о беспрецедентных потерях авиатехники США и Израиля во время операции по спасению пилотов сбитого над Ираном истребителя F-15E. В результате столкновений с иранскими силами обе страны потеряли 11 единиц авиатехники, в то числе самолеты, вертолеты и БПЛА. Military Watch Magazine подчеркивает, что столь высокий масштаб потерь указывает на серьезные риски эксплуатации авиации над территорией исламской республики, передает ТАСС.

Двухместный истребитель F-15E был сбит в пятницу, и после катапультирования оба члена экипажа успешно вышли на связь. По данным портала Axios, пилота удалось спасти через несколько часов.

Штурмана-оператора удалось обнаружить лишь спустя сутки, операция по его спасению началась в субботу. Для обеспечения безопасности поиска ВВС США наносили удары по иранским силам, чтобы не дать им первыми обнаружить второго пилота.

Представитель штаба иранских вооруженных сил сообщил о сбитых двух вертолетах Black Hawk и самолете поддержки C-130, участвовавших в миссии по спасению второго пилота.

ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота сбитого F-15E.

Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении американского самолета к югу от Исфахана, который занимался поиском пилота.

Американские военные уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы не допустить их захвата иранскими силами.

США, по версии представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции.