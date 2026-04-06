Финал олимпиады «Я – профессионал» прошел на площадке РАНХиГС

Tекст: Валерия Городецкая

В состязании приняли участие 100 студентов из 27 учебных заведений и филиалов, представляющих 15 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участниками финала стали бакалавры и магистранты, обучающиеся по направлениям, связанным с управлением, экономикой, правом и политологией.

Финалисты решали практические кейсы, разрабатывали и защищали проекты, посвящённые актуальным социально-экономическим задачам. Задания были подготовлены совместно преподавателями вуза-организатора и представителями органов власти, чтобы оценить не только теоретические знания, но и практические управленческие навыки будущих специалистов.

«Государственное и муниципальное управление – это качество жизни граждан, развитие регионов и безопасность страны. А еще это большая ответственность, и справляться с ней должны лучшие. Поэтому на финал в Президентской академии мы пригласили только 100 студентов со всей страны. «Я – профессионал» дает им шанс заявить о себе и сразу начать карьеру в системе публичной власти», – отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что олимпиада ежегодно собирает сильнейших студентов, что доказывает престиж и востребованность профессии госуправленца среди молодежи. Он добавил, что финал уже в девятый раз проходит в РАНХиГС, что способствует выявлению новых талантов для государственной службы.

Проект «Я – профессионал» реализуется Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Проведение олимпиады на базе РАНХиГС подчеркивает значимость мероприятия для формирования кадрового резерва системы публичного управления.