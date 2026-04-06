Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия

Tекст: Денис Тельманов

Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.