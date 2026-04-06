    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране
    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня

    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия

    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе, сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

    Как сообщили в ведомстве, сотрудниками были оперативно предприняты реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось, передает РБК.

    Инцидент был зафиксирован благодаря камерам видеонаблюдения. Имя погибшего не раскрывается в соответствии с законом о персональных данных.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.

    6 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские железные дороги объявили о проведении торгов по продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» с начальной ценой 280 млрд рублей.

    Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

    В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

    Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

    Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

    Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

    Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

    РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.

    6 апреля 2026, 15:09 • Новости дня
    Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке
    @ Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на персональные ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

    Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников, личности которых не раскрываются, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние месяцы количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза, а очередь на изготовление растянулась до лета.

    Самая простая модель убежища стоит 2 млн рублей и представляет собой стальную капсулу на двоих, которую заглубляют на пять метров. Премиальные варианты стартуют от 20 млн и включают полноценные подземные квартиры с железобетонными стенами, защитной плитой и запасами воды и дизеля до 10 тыс. литров.

    В таких убежищах можно оборудовать кухню, душ, зону отдыха, а также установить телевизор и игровую приставку. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрена возможность отправки сигнала SOS по закрытому каналу МЧС. При внешнем загрязнении воздуха система жизнеобеспечения работает автономно, как на космической станции, что позволяет семье провести под землей несколько месяцев.

    Компания-производитель отмечает, что места установки бункеров и имена клиентов не разглашаются по условиям договора. Отмечается, что подвал обычного дома не является надежным укрытием из-за вероятности прямого поражения и слабых перекрытий, а также опасности от инженерных коммуникаций.

    Строительство персонального бункера усложняется российским законом «О недрах», который запрещает частным лицам копать глубже пяти метров без специальной лицензии. За нарушение грозит ответственность и принудительный демонтаж. Самыми надежными считаются монолитные железобетонные убежища; уже слой земли в один-два метра обеспечивает защиту от взрывной волны и обломков.

    Ранее роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США.

    6 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках.

    Ему также назначен штраф в размере 400 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска.

    Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с представительской, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, сроком на десять лет.

    Ранее прокурор запросил для экс-главы Курской области 15 лет колонии. Смирнов заявил об отсутствии «жизненного ресурса» на 15 лет тюрьмы. Он признался в получении взяток.

    5 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале, что силы ПВО за три вечерних часа воскресенья ликвидировали 148 дронов ВСУ над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов воскресенья.

    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    5 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Беременная женщина и подросток погибли в потоке реки в Дербентском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Женщина и ребенок, которых спасли из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли, сообщили в экстренных службах.

    «Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», – сообщили там РИА «Новости».

    В воскресенье течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Кроме того, в Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семерых, унесенных потоком людей удалось вытащить из воды. До этого около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения.


    5 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера

    Tекст: Катерина Туманова

    Мессенджер внедрил функцию, предупреждающую о снижении защищенности переписки при использовании сторонних клиентов или зеркал Telegram, о чем рядом с именем пользователя стало появляться предупреждение.

    В обновлении приложения, которое было выпущено 31 марта, рядом с именем пользователя, который использует неофициальный клиент или зеркало, появляется специальное уведомление. В нем отмечается, что использование подобных приложений может снизить защищенность переписки, пишет «Коммерсант».

    Основатель Telegram Павел Дуров ранее отметил, что сервис будет адаптироваться к ситуации в России. По его словам, Telegram сделает трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в отношении Telegram составили девятый протокол за неудаление информации, и компании может быть назначен штраф до 8 млн рублей. Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Россияне в марте неоднократно жаловались на сбои в работе Telegram.

    6 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    Шохин ответил о статусе вопроса про шестидневную рабочую неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос введения удлиненного рабочего дня и шестидневной недели в России сейчас не рассматривается, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Комментируя инициативу Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения экономической трансформации, Шохин отметил, что по стране фиксируется низкая безработица на уровне 2,1%, однако сохраняется проблема структурной безработицы.

    «У нас сейчас лежит закон в Госдуме о повышении гибкости на рынке труда, где мы снимаем ограничения на сверхурочные. Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», – цитирует Шохина ТАСС.

    Он сообщил, что на некоторых предприятиях внедряется четырехдневная рабочая неделя, в то время как в непрерывных производствах ощущается нехватка сотрудников.

    Шохин пояснил, что увеличение лимита сверхурочных позволит сотрудникам получать более высокую оплату: до 120 часов сверхурочные будут оплачиваться в полуторном размере, а с 120 до 240 часов – в двойном размере.

    «Людям это выгоднее, чем просто удлинение рабочего дня», – подчеркнул глава РСПП.

    По его словам, речь идет о возможности для работников подрабатывать на своем рабочем месте, а не искать временные подработки вне основной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы помочь стране скорее выйти из кризиса. Предложение вызвало ряд дискуссий, к примеру, председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан. Дерипаска же в итоге лишь напомнил поговорку о работе и волке.

    5 апреля 2026, 22:13 • Новости дня
    Мэр Энергодара сообщил о полном отключении электроснабжения в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь Энергодар и часть муниципалитетов Запорожской области остались без света, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

    «На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины отключения», – написал он.

    Чуть позже Пухов добавил в пост обновленную информацию о том, что «ситуация с отключением внешних сетей непростая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 апреля атака ВСУ вызвала отключения электроэнергии в Запорожской области. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о заметном усилении обстрелов ВСУ вокруг станции. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил 5 апреля о новых «прилетах» по Энергодару.


    6 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    Восемь человек пострадали при массированной атаке на Краснодарский край

    Tекст: Катерина Туманова

    Краснодарский край с утра воскресенья атакуют беспилотники ВСУ, в городах региона работают системы оповещения, наиболее серьезная ситуация в Новороссийске, где пострадали восемь человек, двое из них дети, сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

    «Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно – санавиация доставит их в Краснодар», – написал он.

    Кондратьев уточнил, что в результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

    Он добавил, что в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края все службы приведены в состояние максимальной готовности. Отражение атаки продолжается.

    Напомним, глава города сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть районов Севастополя 5 апреля осталась без света после падения осколка БПЛА. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 148 украинских БПЛА за три часа.

