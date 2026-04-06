В ОП поддержали внедрение электронного обжалования штрафов на «Госуслугах»

Член ОП Голышенкова назвала преимущества электронного обжалования штрафов на «Госуслугах»

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты от партии ЛДПР предложили добавить для граждан возможность подавать жалобы по делам об административных правонарушениях. Для этого на «Госуслугах» могут сделать соответствующий механизм – единый цифровой сервис, – который будет работать по принципу существующего по нарушению правил дорожного движения «Обжалование штрафов» .

«Инициативу по распространению механизма электронного обжалования на все составы административных правонарушений в целом можно оценить положительно. Речь идет о последовательном развитии цифровых сервисов государства и повышении доступности правовой защиты для граждан и бизнеса. Возможность подать жалобу в электронном виде по широкому кругу административных дел способна сделать процедуру обжалования более оперативной, предсказуемой и менее затратной с точки зрения времени и ресурсов», – рассуждает Голышенкова.

К числу ключевых преимуществ такой модели, по ее мнению, можно отнести снижение административных барьеров, упрощение доступа к процедуре обжалования, повышение прозрачности рассмотрения жалоб, а также сокращение нагрузки на органы власти и судебную систему. При наличии единого цифрового контура заявитель получает возможность в понятном формате отслеживать статус обращения, сроки его рассмотрения и мотивы принятого решения. Это повышает доверие к самой процедуре и качеству администрирования.

Вместе с тем эффективность инициативы будет зависеть от качества ее практической реализации, замечает член ОП. Принципиально важно, чтобы электронный формат не стал безальтернативным, поскольку для части граждан и организаций по-прежнему необходима возможность подачи жалобы в традиционном порядке. Не менее значимы вопросы защиты персональных данных, надежности межведомственного взаимодействия и единообразия правоприменительной практики. Кроме того, цифровизация не должна подменять собой содержательное рассмотрение обращений: механизм должен обеспечивать не формальную обработку жалоб, а реальную возможность восстановления нарушенных прав.

«Если говорить о приоритетах внедрения, то в первую очередь целесообразно распространять такой порядок на наиболее массовые и стандартизированные категории дел, по которым решение может быть оперативно проверено на основании цифровых данных и документов. Это, прежде всего, штрафы за парковку, нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, а также иные типовые административные взыскания, где граждане чаще всего сталкиваются с техническими ошибками или спорными начислениями. Именно в этих сегментах запуск единого сервиса даст наиболее заметный практический эффект», – заключила Голышенкова.

Ранее в Общественной палате напомнили, что за использование нецензурной лексики в интернете предусматривает штрафы, которые увеличиваются при повторном употреблении. Так в первый раз предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 100 тыс. рублей, во второй – до 300 тыс. рублей.