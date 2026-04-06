В Екатеринбурге наградили победителей чемпионата AtomSkills-2026

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году мероприятие объединило специалистов и экспертов из России, Турции, Китая, Узбекистана, Киргизии и ряда других стран, сообщается на сайте Росатома. В соревнованиях приняли участие представители 18 команд дивизионов и предприятий Росатома, сборные Роскосмоса, ОСК, СИБУРа, а также студенты из 76 профильных учебных заведений.

«Чемпионат – это не только соревновательная арена и место оценки навыков. Это пространство для рождения новых технологических и производственных решений, которые будут направлены на решение отраслевой и национальной задачи – повышение производительности труда», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Экспертами были подготовлены конкурсные задания, соответствующие международным и отраслевым требованиям.

Технологическим обеспечением соревнований занимались более 100 отечественных предприятий, предоставивших оборудование, комплектующие и расходные материалы. Средний возраст участников чемпионата составил 29 лет, экспертов – 38 лет, при этом доля молодежи среди обеих групп превысила 45 %. Впервые в ряде технических компетенций, таких как «Сварочные технологии» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», приняли участие девушки, ранее в этих дисциплинах соревновались только мужчины.

Параллельно с чемпионатом прошла деловая программа и профориентационный трек «Формула карьеры» для более 2000 школьников и студентов. Для них были организованы мастер-классы, экскурсии и консультации по вопросам карьерного развития.

Ключевым событием деловой программы стала панельная сессия «Подготовка кадров для целей технологического развития» и подписание соглашения между «Корпоративной Академией Росатома» и Государственным университетом просвещения. В рамках сессии стартовал проект «Лидеры отрасли – за производительность труда», который займется внедрением передовых практик и оптимизацией производственных процессов на всех уровнях отрасли.