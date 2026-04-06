Пожар в дошкольном отделении школы №1596 на западе Москвы потушен

Причиной возгорания в дошкольном отделении школы №1596 на западе Москвы стало неисправное устройство для сушки одежды, передает ТАСС. Как сообщила директор школы Тамара Чужмарова, пожар начался в групповом помещении в здании на улице Приречной, дом 5, корпус 1. Огонь оперативно ликвидировали экстренные службы, а медицинская помощь никому не понадобилась.
Все 222 ребенка и 30 работников были эвакуированы из здания и переведены в соседний корпус. Дети постепенно возвращаются домой под присмотром родителей.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, очаг находился на первом этаже. Пожарные смогли быстро локализовать и потушить огонь. Сотрудники МЧС проводят обследование здания для оценки дальнейшей безопасности.
С завтрашнего дня воспитанники группы, где произошло возгорание, будут временно посещать другое дошкольное отделение по соседнему адресу – улица Приречная, дом 7, корпус 1. Окончательное решение по размещению остальных групп примут после завершения проверки помещений.
