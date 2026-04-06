РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

Tекст: Денис Тельманов

Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.