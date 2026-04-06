Bloomberg: Прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, в период с 4 по 5 апреля через пролив прошло 22 судна, при этом всё больше государств заключают соглашения с Ираном по вопросам перевозок. Отмечается, что иранские суда по-прежнему доминируют на этом участке мировых торговых путей, передает ТАСС.

5 апреля впервые за время конфликта через пролив прошел танкер с иракской нефтью после того, как Иран сделал исключение для «братского Ирака». Кроме того, Индия провела восемь танкеров с сжиженным газом через Ормуз.

До начала военной операции США и Израиля против Ирана суточный трафик судов через Ормузский пролив достигал 135 единиц.

В понедельник Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

Японские СМИ ранее сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом.

В пятницу газовоз, находящийся под управлением оманской компании Oman Ship Management, стал первым судном подобного класса, которому удалось пройти Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.