Руководство профсоюзов газового предприятия Украины присвоило 750 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

Офис генерального прокурора Украины сообщил о расследовании в отношении руководства профсоюзов одного из газовых предприятий страны, которое присвоило более 750 тыс. долларов. Уточняется, что расследование началось еще в декабре прошлого года, когда сумма ущерба оценивалась в 340 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

В ходе следствия выяснилось, что похищенные средства профсоюзные лидеры тратили на отдых с семьями в элитных отелях, оплату медицинских услуг, корпоративные мероприятия, алкоголь и покупку одежды. Ущерб вырос до более 33 млн гривен, что превышает 750 тыс. долларов.

В сообщении офиса генпрокурора подчеркивается, что название предприятия не раскрывается, однако операция проходила при участии украинской государственной компании «Оператор газотранспортной системы». В декабре обвинения в растрате имущества были предъявлены трем руководителям профсоюзных организаций из Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Теперь обвинения были расширены: помимо растраты имущества в особо крупных размерах, фигурантам инкриминируют участие в организованной преступной группе. Новые обвинения предъявлены главе объединенной профсоюзной организации, которого считают организатором преступной схемы, а также еще двум лицам. Всего по делу проходят шесть человек.

