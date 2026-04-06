Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников, личности которых не раскрываются, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

За последние месяцы количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза, а очередь на изготовление растянулась до лета.

Самая простая модель убежища стоит 2 млн рублей и представляет собой стальную капсулу на двоих, которую заглубляют на пять метров. Премиальные варианты стартуют от 20 млн и включают полноценные подземные квартиры с железобетонными стенами, защитной плитой и запасами воды и дизеля до 10 тыс. литров.

В таких убежищах можно оборудовать кухню, душ, зону отдыха, а также установить телевизор и игровую приставку. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрена возможность отправки сигнала SOS по закрытому каналу МЧС. При внешнем загрязнении воздуха система жизнеобеспечения работает автономно, как на космической станции, что позволяет семье провести под землей несколько месяцев.

Компания-производитель отмечает, что места установки бункеров и имена клиентов не разглашаются по условиям договора. Отмечается, что подвал обычного дома не является надежным укрытием из-за вероятности прямого поражения и слабых перекрытий, а также опасности от инженерных коммуникаций.

Строительство персонального бункера усложняется российским законом «О недрах», который запрещает частным лицам копать глубже пяти метров без специальной лицензии. За нарушение грозит ответственность и принудительный демонтаж. Самыми надежными считаются монолитные железобетонные убежища; уже слой земли в один-два метра обеспечивает защиту от взрывной волны и обломков.

Ранее роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США.