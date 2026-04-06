Авария на ключевой ТЭЦ Кубы оставила Гавану без света

Авария на ТЭЦ Антонио Гитераса обесточила почти всю Гавану

Tекст: Мария Иванова

Масштабное отключение электричества охватило Гавану, передает ТАСС.

Кубинская государственная электроэнергетическая компания сообщила, что одна из основных электростанций страны – ТЭЦ имени Антонио Гитераса, расположенная в столичном регионе, прекратила работу из-за аварии.

«В 03.00 (10.00 мск) ТЭЦ имени Антонио Гитераса была выведена из эксплуатации из-за повреждения котла», – говорится в сообщении.

По данным гаванского отделения национальной энергокомпании, практически во всей столице Кубы отсутствует электричество. В ряде районов периоды отключения света превышают 11 часов.

Энергетическая ситуация на Кубе ухудшилась за последние два года на фоне изношенности электростанций и проблем с доставкой топлива на остров из-за торгово-экономического эмбарго США, действующего более 60 лет. После мер по фактически полной блокаде поставок топлива, которые администрация США приняла в конце января 2024 года, отключения электричества стали особенно долгими и нередко превышают 10 часов с небольшими перерывами. В марте национальная энергосистема Кубы трижды полностью выходила из строя, оставляя страну без света на многие часы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Куба получила дополнительную электроэнергию от турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», пришвартованной в порту Гаваны.

Ранее на Кубе вновь произошло полное отключение национальной энергосистемы после аварии на ТЭЦ им. Антонио Гитераса.

В конце марта на Кубе, в том числе в Гаване, произошло полное отключение электричества из-за каскадного эффекта после выхода из строя энергоблока в Нуэвитасе.