В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты

Пасечник сообщил об эвакуации горняков из атакованной ВСУ шахты в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

«Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте «Белореченская», эвакуированы и находятся в безопасности. Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность», – написал Пасечник в социальной сети Max.

Пасечник отметил, что никто из шахтеров во время происшествия не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. Он добавил, что горняки проявили мужество и выдержку в сложной ситуации, и поблагодарил всех, кто участвовал в операции по их спасению.

Ранее в оперативных службах сообщили, что горняков начали поднимать на поверхность из шахты «Белореченская» в ЛНР, в которой они оказались заблокированы из-за удара ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью на шахте «Белореченская» в ЛНР после артударов остановилось электроснабжение и 41 горняк оказался заперт под землей. Через некоторое время их подняли на безопасную высоту.

