NBC News сообщил о выдаче статуса федеральных агентов охранникам Маска

Tекст: Денис Тельманов

Служба маршалов США предоставила особые льготы сотрудникам службы безопасности Илона Маска, разрешив им обойти стандартные требования для получения статуса федеральных агентов, передает ТАСС со ссылкой на канал NBC News.

По данным телеканала, решение было принято на основании служебной переписки и одобрено в феврале 2025 года после обращения Белого дома. Такое решение позволило телохранителям Маска носить оружие в ряде государственных учреждений, продолжая обеспечивать его личную безопасность.

По данным NBC News, многие охранники Маска, курировавшего тогда работу ведомства DOGE, не имели требуемого года опыта в правоохранительных органах и не проходили базовую программу подготовки. Несмотря на это, руководство Службы маршалов утвердило для них исключения и предоставило им статус помощников федеральных правоохранителей.

NBC News уточнил, что такие исключения ранее не практиковались для сотрудников частной охраны.

