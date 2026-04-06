  Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    Подводные исследования готовят Китай к войне с США
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    Подтверждена гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через Госуслуги
    Азербайджан и Грузия обсудили развитие экспорта энергоресурсов через Черное море
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города
    6 апреля 2026, 15:01 • Новости дня

    Нетаньяху приказал армии Израиля продолжить удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжать нанесение ударов по иранской инфраструктуре, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Слова Каца распространила пресс-служба министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «Премьер Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру... в Иране», – заявил министр.

    Ранее израильская армия заявила об убийстве командира артиллерии сил «Кудс» КСИР.

    Израиль провел новую серию ударов по Тегерану.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    Tекст: Вера Басилая

    Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения, сообщает Reuters.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

    По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

    Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

    Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

    В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

    На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

    Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

    В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».

    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    6 апреля 2026, 11:46 • Новости дня
    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме объясним с точки зрения обеспечения безопасности. Медиа-составляющая церемонии не должна пострадать. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.

    «Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.

    «При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.

    Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу ­– 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

    Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.

    Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.

    6 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Tекст: Вера Басилая

    США могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции пилотов F-15E, сбитого над территорией страны, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

    Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

    Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.

    Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    6 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном
    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу, сообщили СМИ.

    США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

    Вероятность заключения промежуточного соглашения в ближайшие 48 часов, по словам источников, крайне низка. Тем не менее, этот шаг рассматривается как последний шанс предотвратить резкую эскалацию, включающую массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

    Президент США продлил свой ультиматум Ирану ещё на 20 часов – теперь он истекает во вторник в 20.00 по восточному времени США. В интервью Axios американский лидер заявил: «Есть хорошие шансы, но если они не заключат сделку, я уничтожу там всё». Он пригрозил разрушением инфраструктуры, жизненно важной для иранских граждан, если договорённость не будет достигнута.

    По данным источников, план масштабной американо-израильской воздушной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов, однако продление ультиматума президента США должно дать переговорам последний шанс. Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта, Турции, а также посредством сообщений между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Американская администрация направила Ирану несколько предложений, но пока они не были приняты.

    Обсуждается двухэтапная схема: сперва – 45-дневное перемирие, за которым могут последовать переговоры о полном прекращении войны. В ходе первой фазы предполагаются шаги по частичному открытию Ормузского пролива и работе с запасами высокообогащённого урана Ирана, однако Тегеран, по информации посредников, не готов на такие уступки ради временного перемирия.

    Посредники предупреждают, что у Ирана практически не осталось времени для затягивания переговоров, и подчёркивают, что эти 48 часов – последний шанс избежать массовых разрушений. Официальные лица Ирана продолжают занимать жёсткую позицию и публично отвергают любые уступки, а ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернётся» к прежней, особенно для США и Израиля.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

    Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    Американист Дудаков: США не хотят признавать поражение в войне с Ираном

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР
    Tекст: Мария Иванова

    Генерал Маджид Хадеми, глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, почти полвека занимавшийся вопросами безопасности и разведки, погиб из-за атаки США и Израиля.

    О гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции генерала Маджида Хадеми, сообщается в официальном заявлении КСИР, передает TasnimNews.

    В тексте подчеркивается, что он был «могущественным и образованным руководителем» спецслужбы.

    В заявлении отмечено: «Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество». Подчеркивается, что Хадеми сыграл крупную, запоминающуюся и поучительную роль в сферах информации и безопасности.

    По оценке КСИР, накопленный им опыт еще многие годы будет служить опорой для иранского разведсообщества. В документе говорится, что его наследие важно прежде всего для противостояния внешним противникам и их «злым и дьявольским планам» по подрыву безопасности и спокойствия Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель группы высших военных командиров проявлением самопожертвования ради защиты страны.

    6 апреля 2026, 09:56 • Новости дня
    Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие США опасались, что сигнал о помощи от экипажа сбитого над Ираном F-15 может быть ловушкой, но операция завершилась успешно благодаря отработанным действиям спецназа, пишет Axios.

    Президент США рассказал Axios, что после крушения американского истребителя F-15 на территории Ирана американские военные сначала опасались, что сообщение от выжившего члена экипажа может быть попыткой заманить американские силы в ловушку. По словам Дональда Трампа, у военных были сомнения, не перехватили ли иранцы связь и не отправляют ли ложные сигналы.

    Пилот F-15 был сбит иранскими военными при помощи переносного зенитного комплекса. Трамп отметил, что «им просто повезло». Второй член экипажа – офицер по вооружению – смог выжить на протяжении более суток в горах, несмотря на ранение, прежде чем его эвакуировали американские спецназовцы.

    В операции по спасению участвовали около 200 бойцов специальных подразделений. Трамп заявил, что иранские военные «охотились» за выжившим, и к поискам были привлечены также местные жители, которым по словам президента, пообещали вознаграждение за поимку американца. Офицер прятался в расщелине, его удалось обнаружить с помощью технологий.

    Особое внимание военных вызвало короткое радиосообщение, которое офицер передал после катапультирования: «Слава Богу!».

    Как отметил глава Белого дома, такая фраза показалась необычной и напоминала религиозное высказывание мусульман. Позднее представители Пентагона уточнили, что это объясняется глубокой религиозностью самого военнослужащего, и добавили, что после проверки подтвердилось: он жив и не в плену.

    Американский президент также сообщил, что израильские военные оказывали некоторую помощь, хотя, по данным официальных лиц США, Израиль не передавал точную информацию о местонахождении офицера. Однако израильская авиация нанесла удар по силам Ирана, чтобы не дать им добраться до района операции. «Они были хорошими партнерами. Мы как старший и младший брат», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»

    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    6 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Тегеран потребовал пересмотра полномочий главы МАГАТЭ

    Тегеран потребовал пересмотра полномочий главы МАГАТЭ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о необходимости пересмотра полномочий генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

    По его словам, постоянные заявления Гросси лишь усугубляют конфликтную ситуацию, поэтому требуется переоценить его роль в руководстве организации, передает РИА «Новости».

    «То, что человек постоянно добавляет масла в огонь войны, показывает, что необходимо пересмотреть полномочия (генерального директора МАГАТЭ) в вопросах управления этой организацией», – заявил Багаи на брифинге, фрагмент которого опубликовал телеканал SNN.

    Он также подчеркнул, что на фоне обсуждения кандидатуры Гросси на пост генсека ООН мировое сообщество должно задуматься, способен ли тот взять на себя еще большую ответственность. Дипломат добавил, что в условиях военных действий глава МАГАТЭ занимает позицию, фактически оправдывающую агрессию.

    Напомним, в сентябре Гросси заявил, что намерен стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


