Круизный теплоход сел на мель у острова из «Изгоя»

The Guardian: Теплоход сел на мель у острова на Фиджи, где снимали «Изгоя»

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел у берегов Фиджи, у небольшого необитаемого острова Монурики в Тихом океане, где Роберт Земекис снимал фильм «Изгой» с Томом Хэнксом, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian и Управление по обеспечению морской безопасности Фиджи.

На борту застрявшего на мелководье теплохода Fiji Princess находится 20 тонн дизельного топлива, утечка которого может нанести непоправимый вред окружающей среде острова длиной около одного километра и шириной 600 метров с лагунами и бухтами.

По данным управления, теплоход сел на мель из-за поломки двигателя и начал набирать воду. В штормовых условиях специалисты, как отмечается, «не смогли безопасно осмотреть судно под водой». Первичная оценка показала серьезные повреждения левой части кормы, в том числе отсека с рулевым оборудованием, однако признаков разгерметизации топливных баков не зафиксировано.

Во время происшествия в субботу на борту находились 30 пассажиров и 31 член экипажа. Всех людей эвакуировали, сообщений о пострадавших не поступало.

