Мишустин: Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать в консультацию

Михаил Мишустин сообщил о новом требовании к региональным властям по организации бесплатного проезда беременных женщин, проживающих в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, к женским консультациям и профильным медучреждениям, если туда не ходит регулярный общественный транспорт., передает РИА «Новости».
Мишустин подчеркнул, что такие поездки должны быть бесплатными для будущих мам и включать как дорогу к врачу, так и обратно.
По словам премьер-министра, эта мера позволит беременным своевременно посещать всех необходимых специалистов и получать медицинскую помощь без задержек.
На Чукотке власти объяснили отправку беременных женщин из Билибино рожать в Анадырь за тысячу километров отсутствием в местном роддоме неонатолога.
Президент Владимир Путин поручил правительству и регионам проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны.