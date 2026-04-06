Умер внук импрессиониста Коровина художник Алексей Ги Коровин

Tекст: Дарья Григоренко

По словам источника, «Алексей Ги скончался после продолжительной болезни. 22 марта мы отмечали его 98-летие. Во Франции не принято называть болезни мастеров, поэтому останется в тайне. Знаю только, что он долго болел. Болел дома», передает РИА «Новости».

О смерти художника на 99-м году жизни стало известно ранее из сообщения Фонда имени Константина Коровина. Прощание с Алексеем Ги Коровиным состоится в субботу, 11 апреля, в городе Кемпер, регион Бретань на северо-западе Франции.

После прощальной церемонии художника кремируют, а урну с прахом, согласно его завещанию, установят на могиле Константина Коровина на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции.

Алексей Ги Коровин был представителем известной художественной династии. Он прославился как пейзажист и был удостоен медалей на выставках в Париже, Марселе и Женеве. В 2020 году его работы экспонировались на выставке в Москве.

