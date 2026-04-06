Путин призвал «Аэрофлот» продолжить повышать качество обслуживания

Tекст: Вера Басилая

Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским отметил значимость усилий компании по анализу и улучшению всех этапов обслуживания, включая покупку билета и взаимодействие с багажом, и призвал продолжать работу в этом направлении, передает РИА «Новости».

«То, что вы сейчас рассказали о программе выявления возможных улучшений, о программе анализа того, что происходит по всей цепочке работы, начиная от поиска билета и до обслуживания в самолетах – естественно, там всё, что касается людей, пассажиров, всего, что связано с багажом, со всеми элементами обслуживания – очень важно эту работу, безусловно, продолжать», – заявил Путин во время встречи.

Глава «Аэрофлота» сообщил, что компания выстроила поэтапную модель клиентского пути и определила направления для повышения качества сервиса. По его словам, цель – достичь среднего индекса потребительской лояльности на уровне 75%, что выше текущего показателя в 72%.

Согласно материалам к встрече, «Аэрофлот» планирует получить 108 новых российских самолетов МС-21 до 2030 года. В обновленной стратегии развития компании основной целью названо операционное развитие с сохранением финансовой эффективности, а рост пассажиропотока ожидается после поступления новых лайнеров российского производства, передает ТАСС.

Ранее Александр Александровский заявлял о планах получить до 2033 года 200 таких самолетов.

«Аэрофлот» в 2025 году увеличил объем перевозок по программе «плоских» тарифов на Дальний Восток и в Калининград на 12%. Количество перевезенных пассажиров достигло 2,3 млн человек.

Ранее на совещании с правительством президент заявил о необходимости не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты при одновременном обеспечении качества обслуживания пассажиров.