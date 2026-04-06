Туристка-спелеолог погибла в сочинской пещере

Инцидент произошел в пещере Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, в Адлерском районе Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По данным спасателей, во время нахождения там незарегистрированной туристической группы погибла 24-летняя девушка-спелеолог.

С помощью спелеоснаряжения тело подняли на поверхность и по каньону доставили в безопасное место, после чего передали сотрудникам следственных органов. В операции участвовали 16 спасателей Южного РПСО МЧС и четыре единицы техники.

Пещера Глубокий Яр, длина которой составляет один километр, а глубина – 54 метра, расположена на территории Сочинского национального парка и пользуется большой популярностью у спелеологов.

В 2024 году в Сочи туристка на смотровой площадке Тисо-самшитовой рощи разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи.

Также в горах около Сочи во время экскурсии по туристическому треку лавина накрыла жительницу Ростовской области, спасатели эвакуировали пострадавшую, но она позже скончалась в больнице.