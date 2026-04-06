Hindu: Индия изучает возможность использовать змей и крокодилов в охране границ

Пограничные силы безопасности Индии, отвечающие за охрану рубежей с Пакистаном и Бангладеш, изучат, насколько эффективно применение змей и крокодилов в приграничных речных районах, передает РИА «Новости».
По данным издания Hindu, мера нацелена на предотвращение незаконного проникновения и преступной деятельности.
Газета со ссылкой на служебное распоряжение приводит формулировку: «В служебном сообщении от 26 марта, направленном из штаб-квартиры пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что… необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы». В документе подчеркивается, что инициатива реализуется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.
Согласно годовому отчету министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по сложному рельефу, включая холмы, реки и долины. Для борьбы с нелегальной миграцией и противоправной деятельностью правительство решило модернизировать систему охраны и одобрило строительство новых заграждений.
При этом в отчете отмечаются сохраняющиеся сложности: наличие речных и низинных участков, близость населенных пунктов к линии границы, незавершенное отчуждение земель, а также протесты местных жителей. Анонимный сотрудник службы безопасности сообщил Hindu, что указания по использованию рептилий пока не реализованы, и уже встали вопросы о том, как закупать животных и как их размещение скажется на населении приграничных речных районов.
