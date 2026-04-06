В Казахстане заложили кинопавильон с капсулой времени Джеки Чана

В Казахстане стартовало строительство кинопавильона с капсулой времени от Джеки Чана

Tекст: Мария Иванова

Торжественная церемония в Алма-Атинской области прошла при символическом участии китайского актера Джеки Чана, передает ТАСС.

«Одним из ярких моментов торжественной церемонии стала доставка символической капсулы времени от Джеки Чана – ее вертолетом привезли прямо на стройплощадку. Капсулу встретил режиссер Роберт Кун, который снимет здесь первый фильм – «Доспехи Бога 4: Ультиматум», сообщили в пресс-службе администрации региона.

По информации пресс-службы, глава области Марат Султангазиев подписал меморандум с продюсером Джеки Чана Ли Чиу Ва, а также с руководителями парка креативных и технологических индустрий Dala edge и компании Salem Entertainment. Султангазиев подчеркнул, что кинопавильон мирового уровня станет значимым проектом для культуры и экономики Казахстана.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан и казахстанский режиссер Роберт Кун выбрали юго-западную прикаспийскую Мангистаускую область Казахстана для съемок четвертой части франшизы «Доспехи Бога». Представители кинопроекта изучили природные и инфраструктурные возможности региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов.

Напомним, в прошлом году Джеки Чану вручили черный пояс по каратэ.

В 2022 году Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене.