Путин встретился с главой «Аэрофлота»

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин встретился с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Глава государства поинтересовался, насколько уверенно чувствует себя группа компаний «Аэрофлот» и доволен ли Александровский итогами прошлого года.

В ответ Александровский заявил: «Всегда хочется лучше, но, действительно, мы довольны, как мы закончили год». В ходе встречи обсуждались текущее состояние дел и перспективы развития компании, передает РИА «Новости».

По информации, представленной к встрече, «Аэрофлот» практически полностью переходит на отечественные IT-решения. К 2030 году компания планирует использовать искусственный интеллект в половине своих внутренних процессов, передает ТАСС.

Стратегия развития до 2030 года предполагает повышение клиентоориентированности и улучшение качества сервиса на всех этапах обслуживания пассажиров. В документах отмечается, что компания будет фокусироваться на цифровой трансформации и внедрении новых технологий, чтобы соответствовать современным требованиям рынка.

«Аэрофлот» в 2025 году увеличил объем перевозок по программе «плоских» тарифов на Дальний Восток и в Калининград на 12%. Количество перевезенных пассажиров достигло 2,3 млн человек.