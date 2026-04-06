Глава OpenAI предупредил об угрозе биотерроризма из-за ИИ

Глава OpenAI Альтман предупредил об угрозе биотерроризма из-за ИИ

Tекст: Мария Иванова

О двойственной роли искусственного интеллекта в биомедицине заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, сейчас передовые модели для биологических исследований находятся в руках ограниченного круга «довольно ответственных» компаний, однако вскоре такие инструменты могут стать общедоступными, передает ТАСС.

Альтман заявил: «Модели смогут помочь людям заниматься биологией на очень высоком уровне, ряд болезней будет излечен. Кто-то попробует использовать [модели] в плохих целях. <…> Вскоре появление террористических групп, которые используют модели для создания новых патогенов, уже перестанет быть теоретическим».

Он отметил, что к такому сценарию должны готовиться не только отдельные технологические компании, но и общество в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об угрозе нейросетей для биологической безопасности.

Американская газета The New York Times предупредила, что технологии искусственного интеллекта могут стать инструментом для создания смертельно опасных вирусов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о новых технологиях заявил, что исследования США позволяют управлять распространением эпидемий и создавать высококонтагиозные искусственные вирусы.