Взрывы прогремели в районе нефтехимических предприятий на юге Ирана

Агентство Fars сообщило о серии взрывов и атаке на нефтехимпредприятия Ассалуйе

Tекст: Мария Иванова

О серии взрывов в районе нефтехимических предприятий в Ассалуйе на юге Ирана рассказало агентство Fars, передает РИА «Новости». По его данным, инцидент произошел в промышленной зоне, где сосредоточены крупные объекты нефтехимической отрасли.

Агентство передало слова очевидцев: «Несколько минут назад были слышны звуки нескольких взрывов на нефтехимических предприятиях Южного Парса в Ассалуйе». В том же сообщении указывается, что по этим объектам была совершена «атака противника».

Других подробностей, включая сведения о возможных повреждениях или пострадавших, в сообщении Fars не приводится. Также не уточняются характер атакующих действий и тип использованных средств поражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ирана были атакованы объекты нефтяной промышленности месторождения Южный Парс и промышленная зона Ассалуйе.

Нефтехимический комплекс в Тебризе на северо-западе Ирана подвергся атаке со стороны США и Израиля.

Израильские ВВС ранее нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране.