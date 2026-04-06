Фрагменты иранских снарядов ранили двух человек в Иордании

Два человека пострадали в Иордании при падении обломков иранских снарядов

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере два человека получили ранения средней степени тяжести в результате инцидентов с падением обломков иранских снарядов на территории Иордании, передает ТАСС со ссылкой на управление общественной безопасности королевства.

В заявлении, на которое ссылается агентство Petra, отмечалось, что подразделения МВД «отреагировали на девять сообщений о различных инцидентах в последние 24 часа». Представитель ведомства уточнил, что в результате этих происшествий был нанесен материальный ущерб, а двое пострадавших получили ранения средней тяжести.

Вооруженные силы Иордании сообщили, что за сутки был зафиксирован запуск трех беспилотников и одной ракеты с территории Ирана. Подразделения ПВО королевства перехватили два беспилотных летательных аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиабаза Муваффак ас-Салти в Иордании подверглась ракетной атаке на фоне продолжающегося противостояния США, Израиля и Ирана.

Во время иранской атаки на Израиль иорданские силы ПВО сбивали дроны и крылатые ракеты, их обломки падали на Амман и вызывали пожары в разных районах королевства.