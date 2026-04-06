Welt сообщила о провале цифровой системы радиосвязи Бундесвера за 2 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бундесвер потратил около двух миллиардов евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не функционирует должным образом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Welt и внутренние документы министерства обороны Германии.

Как отмечается, проект «Цифровизация наземных операций» (D-LBO) стартовал несколько лет назад с целью модернизации связи и интеграции солдат, техники и боевых позиций, однако система так и не была допущена даже к учебному использованию.

В материале подчеркивается: «Несмотря на то, что технология все еще не готова к эксплуатации, а базовая версия даже не получила разрешения на использование в учебных целях, общие затраты, по официальным данным, уже достигли примерно 1,749 миллиарда евро. К этому следует добавить ещё 299 миллионов евро на сопутствующие мероприятия. Сумма уже израсходована, однако дорогостоящая IT-система не соответствует ни армейским, ни военным стандартам».

Welt ранее сообщал, что новая система связи признана опасной для жизни солдат из-за множества критических неполадок, в том числе перебоев с так называемым отслеживанием дружественных сил (FFT), что увеличивает риск инцидентов с огнем по своим. Ключевые функции, по внутренним данным, работают нестабильно, а с конца года особенно остро проявились проблемы с надежной связью танков Leopard 2 – радиокоманды часто не передавались или были слишком тихими, радиус действия оставался ниже необходимого.

Политики, входящие в бюджетный комитет бундестага, утратили доверие к оборонному ведомству из-за постоянных сбоев и неясностей в проекте. Дополнительные миллионы расходовались на вспомогательные меры, включая разработку европейского волнового протокола ESSOR и интеграцию с различными военными платформами, однако проблемы так и не были устранены.

Министерство обороны Германии уклоняется от подробных комментариев, объясняя это военной тайной. Тем временем издание Spiegel еще в мае 2025 года сообщало о провале тестовых испытаний системы и попытках минобороны скрыть неудачи от общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Счетная палата Германии обвинила министерство обороны ФРГ в расточительном использовании средств и риске потерь миллиардов евро на неудачных проектах по снабжению и цифровизации.

Германия в 2025 году выделила около 32 млрд евро на закупку вооружений, увеличив общие расходы на внешнюю безопасность до 86 млрд евро.

В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась недостающая сумма в один миллиард евро на военную поддержку Украины.