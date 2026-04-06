Поклонская раскрыла причины отказа от христианства

Tекст: Ольга Иванова

Поклонская рассказала о своем уходе из христианства в интервью Ксении Собчак, отрывок опубликован в Telegram-канале. По словам Поклонской, решение было принято самостоятельно, без какого-либо давления со стороны.

Она отметила, что ее выбор стал результатом личного жизненного опыта и внутреннего убеждения. Поклонская подчеркнула, что хорошо знакома с христианством, так как прошла этот путь полностью.

«Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» – сказала Поклонская. Она добавила, что каждый человек сам определяет свою духовную дорогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.

Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа.