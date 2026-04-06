Росатом поставил в КНР ядерное топливо для энергоблока №3 АЭС «Сюйдапу»

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») осуществил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке №3 АЭС «Сюйдапу», который строится с участием российских специалистов в северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает РИА «Новости».
В пресс-службе компании подчеркнули, что поставка предназначена для запуска нового энергоблока, что позволит в дальнейшем вывести объект на проектную мощность. Ранее между Россией и КНР были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области ядерной энергетики, предусматривающие совместное строительство и эксплуатацию современных энергоблоков.
Топливо было отправлено на площадку АЭС «Сюйдапу» и подготовлено для стартовой загрузки в реактор.
Завод «Петрозаводскмаш» отправил в Китай оборудование для энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу».
Президент Владимир Путин отметил, что проекты с участием Росатома позволят Китаю получать дешевую и чистую энергию, а также улучшат экологическую ситуацию в мегаполисах страны.