Экспортеры российского угля начали отзывать оферты из-за логистики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экспортеры металлургического угля из России начали отзывать свои оферты из-за нестабильной морской логистики, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ».

Это привело к заметному росту цен на коксующийся уголь для Китая – в конце марта стоимость марки ГЖ выросла до 150–160 долларов за тонну с учетом фрахта, хотя еще двумя неделями ранее цены находились на уровне 110–140 долларов.

По словам Александра Котова из NEFT Research, участники рынка отказываются от сделок, чтобы не нести повышенные и непредсказуемые издержки на логистику. Как отмечает эксперт, «несмотря на рост мировых котировок, чистая выручка экспортеров нивелируется возросшими затратами на фрахт». Дополнительную нестабильность создают колебания стоимости бункерного топлива.

Олег Абелев из «Риком-Траст» считает отзыв оферт попыткой минимизировать риски, которые в текущих условиях превышают возможную прибыль. Аналитики отмечают, что ситуация на рынке во многом зависит от продолжительности ближневосточного кризиса, предсказать который пока невозможно. Нариман Тейкетаев из НКР допускает, что в случае затяжных ограничений цены на премиальный уголь в Китае могут достигнуть 180–200 долларов за тонну.

Эксперты предупреждают, что продолжительное сдерживание поставок может привести к искусственному дефициту в странах, зависящих от морского импорта – таких как Индия и государства Юго-Восточной Азии. В этом случае импортеры начнут искать замены российскому углю, например, у австралийских поставщиков, где цены уже заметно выросли. В Индии, где производство стали растет, а собственных запасов нет, ситуация выглядит особенно уязвимой.

По данным NEFT Research, стабильный спрос со стороны Индии спровоцировал рост цен в западных портах России: в конце марта уголь марки Ж в Азово-Черноморском бассейне подорожал до 141,7 доллара за тонну, а в балтийских портах – до 131,7 доллара. На Дальнем Востоке, напротив, котировки снизились на 2%, до 149 долларов за тонну.

В то же время аналитики Mysteel фиксируют признаки охлаждения спроса на коксующийся уголь в Китае после мартовского скачка цен. Более 500 китайских предприятий нарастили среднесуточную добычу угля на 8,3% по сравнению с началом марта, но восстановление спроса идет значительно медленнее, что может привести к избытку предложения на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла минимума с 2021 года из-за перепроизводства и снижения спроса в ключевых странах-импортерах.

Эксперты отмечали, что российский уголь торгуется с дисконтом к снизившимся мировым ценам, а санкции ЕС и подорожание логистики обострили кризис в отрасли.

Ранее Китай, оставаясь крупнейшим импортером, существенно сократил закупки российского угля после введения в 2024 году импортных пошлин и наращивания собственной добычи.